Privilegierte Privatversicherer

Wie in der Bundesrepublik eine auskömmliche Rente gesichert werden kann, darüber wird viel diskutiert: Die Christdemokraten wollen, dass die Menschen länger arbeiten; die FDP möchte, dass ein Teil der Rentenbeiträge in Aktien angelegt wird; Sozialdemokraten und Linke fordern einen höheren Mindestlohn, der Altersarmut verhindern soll.

In der Bremer Bürgerschaft wurde am Donnerstag ein weiterer Vorschlag diskutiert. Mit einem gemeinsamen Antrag an den Bremer Senat wollten SPD, Linke und Bündnis 90/Die Grünen eine Initiative im Bundesrat starten: Beschäftigten soll es damit ermöglicht werden, Zusatzbeiträge in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen. Es ist ein Vorschlag, der von den Bundespolitikern der drei Parteien noch nicht öffentlich diskutiert wurde. Das Abstimmungsergebnis war bis zum Redaktionsschluss noch nicht bekannt.

In dem Antrag argumentierten die drei Parteien, dass vielen die Rente nicht zum Leben ausreiche – und sie würden gern ihre re...