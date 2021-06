Interessierte Selbstgefährdung

Die Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie fanden dieses Jahr unter schwierigen Bedingungen statt. Die Unternehmerverbände forderten eine Nullrunde und wollten die Pandemie in ihrem Sinne nutzen. Doch der Druck der Warnstreiks hat Wirkung gezeigt, die Unternehmen unterschrieben tarifliche Vereinbarungen. »Viele Aktionen, Warnstreiks, Menschenketten, Autokorsos und andere Protestformen waren aufgrund der Pandemiebedingungen kreativ wie nie« und konnten eine »beachtliche Zahl an Teilnehmenden verbuchen«, lobt die Vernetzung für kämpferische Gewerkschaften (VKG) in ihrer Erklärung zum Tarifabschluss am 11. April.

Diese Metall-Tarifverträge beinhalten jedoch Öffnungsklauseln, deren Auswirkungen auf die Belegschaften noch unklar sind. Das tarifliche Konstrukt ist schwer verständlich. So werden die Tariferhöhungen mehrerer Monate zusammengerechnet und als »Transformationsgeld« bezeichnet. Dieses Geld »können Betriebe je nach wirtschaftlicher Lage...