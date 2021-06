Im Nadelrausch

Am 7. Juni ist es endlich soweit: Die Priorisierung für sämtliche Coronaimpfstoffe wird bundesweit aufgehoben. Wer in diesem Sommer ohne Schnelltest noch in den Urlaub auf die Malediven fliegen will, muss jetzt handeln. Es gilt der Dreischritt: Erstens den Hausarzt halbstündlich anrufen, um ein Up­date zur aktuellen Wochenlieferung zu erhalten. Zweitens wird der Sprechstundenhilfe von einer möglichst emotionalen Dringlichkeit erzählt: Man muss zur Beerdigung der Oma, die schwerkrank ihren Neunzigsten feiert, gerade Zwillinge bekommen hat und endlich heiratet. Und zur Sicherheit sollten drittens auf dem Weg zur P...