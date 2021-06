Kürzungsdiktat vertagt

Jahr für Jahr erteilt die EU-Kommission den Mitgliedstaaten im Rahmen des sogenannten Europäischen Semesters politische Ratschläge. Befolgt werden diese bislang nur selten. Dieses Jahr ist das anders, denn Brüssel verlangt als Gegenleistung für die Gelder aus dem 672,5 Milliarden Euro schweren Wiederaufbaufonds nach Corona verbindliche Reformprogramme. Bis Ende April sollten die Staaten ihre Maßnahmenkataloge einreichen. Immerhin 23 der 27 Staaten haben mittlerweile ihre Listen abgegeben.

Zuletzt hatte Tschechien am Mittwoch seine Dokumente eingereicht. Die Verzögerungen werden in Brüssel damit begründet, dass es in den vergangenen Monaten einen »intensiven Dialog zwischen der Kommission und den tschechischen Autoritäten« gegeben habe. Beschrieben wird in dem Programm vor allem, wofür die 7,1 Milliarden Euro konkret ausgegeben werden sollen, die aus dem Fonds nach Prag fließen sollen. Offenbar gab es darüber einige Unstimmigkeiten. Genaueres wurde auch am ...