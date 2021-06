Sozialer Wohnungsbau leicht gemacht

In der BRD ist bezahlbarer Wohnraum knapp, in den Städten steigen die Mieten unaufhörlich, der Mangel an Sozialwohnungen wird immer schlimmer – und rund 8,5 Millionen Haushalte sind auf preisgünstige Wohnungen angewiesen. Vor diesem Hintergrund stellte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) am Dienstag seinen »Sechspunkteplan für sozialen Wohnungsbau« vor und diskutierte ihn am Mittwoch mit Politikern und Gewerkschaftern.

Die neue Bundesregierung dürfe das Thema Wohnungsbau nach der Wahl nicht aus den Augen verlieren, heißt es beim DGB. Im Jahr 2018 hatten sich Bund, Länder und Kommunen im Rahmen ihrer Wohnraumoffensive vorgenommen, den Bau von 1,5 Millionen Wohnungen innerhalb von vier Jahren voranzutreiben. Dieses Ziel werde nun verfehlt. Noch mehr Sorge bereite aber, »dass in den letzten Jahren dreimal so viele Sozialwohnungen aus der Preisbindung gefallen sind wie neu gebaut wurden«.

Beim Neubau komme es darauf an, dass sich die Menschen die neuen Wohnung...