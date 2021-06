Zurück im Ring!

Einen wunderschönen guten Morgen! In Mexiko wird seit der Saison 1943/44 Profifußball gekickt. Am Sonntag wurde im Finalrückspiel der 105. Meisterschaft der Primera División der 104. Meister ermittelt. Das vorvergangene Campeonat, das Torneo Clausura 2020, war wegen der Coronapandemie abgebrochen worden. Bei dem aktuellen Torneo Guard1anes Clausura 2021 handelte es sich um die 50. Blitzmeisterschaft der Mariachis, seit das Format geändert wurde. 60 Erstligateams hat der mexikanische Fußball bis dato gesehen, von Anfang an dabei und anscheinend unabsteigbar sind nur zwei Teams: Club América und CD Guadalajara. Während anfangs mit zehn Mannschaften gespielt wurde, stieg die Anzahl in der Saison 1986/87 auf 21 Vereine. Aktuell partizipieren 18 Klubs an der Primera División.

Seit dem 8. Jänner spielten die jeder gegen jeden, ohne Rückspiel, um die Teilnehmer der sogenannten Liguilla, der Viertelfinals, zu ermitteln. Die ersten vier qualifizierten sich direkt, ...