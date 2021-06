Traditionell von unten

Allein die Quantität zeige, dass es sich lohnt, sich mit Rap als Kunstform von unten und also immer in einer politischen Tradition stehend zu beschäftigen. Warum für Antifaschisten das Thema Rap interessant ist, macht der Musikjournalist Alex Barbian im Auftaktbeitrag des Antifaschistischen Infoblatts (AIB) Nummer 130 klar. Rapmusik habe ihren »Status als größte Jugendkultur und wichtigste popkulturelle Diskurskraft unserer Zeit im Laufe der letzten Dekade bestätigt und weiter ausgebaut«, so Barbian. Rap sei seit 2017 die »in nackten Zahlen meistgehörte Musikrichtung der USA«, noch vor dem Rockgenre. Die Beiträge im vorliegenden Heft behandeln die Geschichte der Musik von und für Black Communities in den US-Metropolen, deren Rezeption von migrantischen Jugendlichen in Deutschland sowie auch die reaktionären Seiten des Rap in der BRD – bis hin zu Künstlern der neurechten Szene.

Auch in der Bundesrepublik ist das Genre Barbian zufolge »seit etwa vier Jahren ...