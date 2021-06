Jetzt red i

Bauern zwischen Tierwohl und Preisdruck – welche Landwirtschaft wollen wir?

Bauern sollen viel verändern: Mit der ganzjährigen Anbindehaltung, wie sie auf vielen Höfen in Bayern noch praktiziert wird, soll möglichst bald Schluss sein. Transporte in Drittländer, bei denen Tiere Tausende Kilometer quer durch Europa gekarrt werden, sollen verboten werden. Droht Bayern in den nächsten Jahren damit ein Höfesterben? D 2021.

BR, 20.15 Uhr

Die Akte Jane

Leutnant Jordan O’Neil will als erste Frau die üble Ausbildung der US-Navy-Spezialeinheit absolvieren. Das berüchtigte Trainingsprogramm der Elitetruppe wird von Oberkommandeur John James Urgayle geleitet und setzt auf körperliche wie psychische Grausamkeit. Steine bekommt G. I. Jane auch von Senatorin DeHaven in den Weg gelegt, die eine frauenverachtende Verleumdungs...