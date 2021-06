Klabautermann an Deck

Im Tarifstreit zwischen der IG Metall und der Meyer-Werft gibt es am Heimatstandort in Papenburg nach wie vor keine Einigung. Im Gegenteil: Der Konflikt hat in den letzten Tagen eher noch an Schärfe zugenommen. Die CDU gibt dem Betriebsrat die Schuld. Die Betriebsleitung wolle Hunderte Beschäftigte entlassen und sie durch Arbeiter mit Werkvertrag ersetzen. Das sei »sozial unverantwortlich«, kontern SPD und Gewerkschaft.

Mit einer Stammbelegschaft von 3.600 Beschäftigten am Standort Papenburg ist Meyer in der Gegend eines der größten Unternehmen. Mehrere tausend Jobs in den Zulieferbetrieben sind von der Werft abhängig. Das 1795 gegründete Familienunternehmen entschied sich vor 35 Jahren Kreuzfahrtschiffe zu bauen. Das Geschäft lief außerordentlich gut, Kreuzfahrten waren in, die Reedereien wollten immer neue, größere Schiffe. Die Werft war ständig ausgebucht. Dann legte die Pandemie den Tourismus auf See trocken. An Neubauten besteht momentan kein Bedarf.

D...