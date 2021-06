Menschenleben auf dem Gewissen

Es war ein Monsterprozess. Nach fünfjährigen Verhandlungen hat ein Gericht in der süditalienischen Stadt Tarent die früheren Eigentümer des größten Stahlwerks Europas, Ilva, die Brüder Fabio und Nicola Riva, sowie mehrere Manager des Konzerns zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Ansa am Montag. Der Prozess geht auf Untersuchungen aus dem Jahr 2012 zurück. Damals waren Abgase des Werkes mit hohen Krebsraten in der Gegend in Verbindung gebracht worden.

Fabio und Nicola Riva wurden zu 22 bzw. 20 Jahren Gefängnis verurteilt, zwei frühere leitende Manager bekamen 21 Jahre bzw. 21 Jahre und sechs Monate Haft. Der ehemalige Regionalpräsident Apuliens, Nicola Vendola, ehemaliger Vorsitzender der Linkspartei Umwelt und Freiheit (SEL), bekam wegen »Amtsmissbrauchs« und »verschärfter Erpressung im Wettbewerb« dreieinhalb Jahre Haft. Die Angeklagten wurden für schuldig befunden, als kriminelle Vereinigung, die eine ­...