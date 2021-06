Militär unter Druck

Auch vier Monate nach dem Putsch am 1. Februar sitzen General Min Aung Hlaing, der Oberkommandiere der Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw), sein Vize Soe Win und die anderen Mitglieder der Militärjunta noch nicht fest im Sattel. Die von untergetauchten Abgeordneten gebildete und aus dem Exil agierende »Regierung der Nationalen Einheit« (NUG) erklärte am Montag, mit dem Internationalen Strafgerichtshof kooperieren zu wollen. Das berichtete ausgehend von einem NUG-Statement unter anderem die in Bangladesch ansässige Zeitung The Daily Star.

Der Strafgerichtshof untersucht nach einer Klage des westafrikanischen Gambia seit zwei Jahren die Völkermordvorwürfe gegen Myanmar in Zusammenhang mit der brutalen Militäroffensive vom August 2017 im nordwestlichen Teilstaat Rakhaing. Binnen weniger Monate waren damals rund 740.000 Angehörige der ohnehin diskriminierten muslimischen Rohingya-Minderheit vor Morden, Vergewaltigungen und dem Niederbrennen ganzer Dörfer ins bena...