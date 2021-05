Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Re: Luchse ohne Zukunft? Streit um die Wiederansiedlung in Europa Luchse und andere Raubtiere waren bei uns heimisch, respektive wir bei ihnen – dann rotteten wie sie aus oder drängten sie ab. Jetzt sind einige wenige Luchse zurück. Damit sie dauerhaft bleiben, müsste der Mensch nachhelfen und Tiere ansiedeln. In Baden-Württemberg stößt das auf Widerstand bei den Jägern. Ohne neue Luchse aus Süddeutschland könnte aber auch die Zahl der Luchse in anderen europäischen Ländern zurückgehen. Wegen Inzucht. D 2021. Arte, 19.40 Uhr Auf der Suche nach dem alten Russland Kiew – Mutter aller russischen Städte Das hören ukrainische Nationalisten gar nicht gern: Kiew war im Mittelalter das Machtzentrum des ersten Russischen Reiches – der Kiewer Rus, dem Vorläuferstaat des späteren Russland. ...

Artikel-Länge: 2439 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen