Wieder Giftgas gegen Kurden

Die türkische Armee hat bei ihrer Besatzungsoperation in der Autonomen Region Kurdistan im Nordirak nach Angaben der kurdischen Guerilla erneut Chemiewaffen eingesetzt. Die Kampfstoffe seien am Sonnabend im Gebiet um den Zap-Fluss im Bergland an der irakisch-türkischen Grenze zum Einsatz gekommen, meldete am Sonntag der Dachverband Union der Gemeinschaften Kurdistans (KCK) unter Berufung auf die Volksverteidigungskräfte HPG. Dies ist seit Beginn der türkischen Invasion in der Nacht zum 24. April der 13. von der Guerilla registrierte Einsatz chemischer Kampfstoffe durch die türkische Armee. Nach Angaben des Oberkommandierenden der HPG, Murat Karayilan, setzt die Armee Chemiewaffen punktgenau ein, um so hartnäckigen Widerstand der in Höhlen und Tunneln eingegrabenen Kämpfer zu brechen.

Die Türkei ist Unterzeichnerstaat des internationalen Übereinkommens über das Verbot chemischer Waffen. Doch in den vergangenen Jahrzehnten gab es immer wieder Vorwürfe, dass ...