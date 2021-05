Irgend etwas mit Respekt

Ein wenig wie die Ankündigung einer Benefizveranstaltung wirkte das Bild, das am Sonntag vormittag auf der Homepage der SPD zu sehen war. Ein weißes Herz auf rotem Grund, darunter die Zeile »Willkommen zum SPD-Ostkonvent« und in kleinen Lettern am oberen Bildrand noch das Motto »Für Ostdeutschland. Für Dich.«. Die Harmlosigkeit und Inhaltsleere dieser Begrüßung zum Livestream passte indes zur Veranstaltung, mit der die SPD eine Woche vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt Boden gegenüber den Mitbewerbern gutmachen wollte.

Im Zentrum stand Olaf Scholz, Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat. In seiner leidenschaftslos vorgetragenen, gut 20minütigen Rede brachte er jede Menge Stilblüten und Platitüden unter, blendete aber ungeschickt die katastrophalen Umfragewerte seiner Partei und die Lebenswirklichkeit in Ostdeutschland aus. So phantasierte Scholz mehrfach von einer Zukunft als Kanzler. »Wenn ich Bundeskanzler bin, dann wird Ostdeutschland ganz oben...