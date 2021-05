Mangelhafter Gesellschaftsbegriff

In den kommenden Tagen erscheint Heft 127 von Z. Zeitschrift Marxistische Erneuerung zum Schwerpunktthema Intersektionalität. Wir veröffentlichen an dieser Stelle, redaktionell gekürzt und mit freundlicher Genehmigung von Herausgebern und Autoren, den Leitartikel von John Lütten, Christin Bernhold und Felix Eckert. Das Heft kann unter www.zeitschrift-marxistische-erneuerung.de bestellt werden. (jW)

Das Schlagwort »Intersektionalität« ist in den vergangenen Jahrzehnten ins Zentrum politischer und sozialwissenschaftlicher Diskussionen gerückt. Es steht für den Anspruch, einander überlagernde Herrschafts- und Ungleichheitsverhältnisse in ihrer Wechselwirkung zu fassen. Kein Ausbeutungs-, Unterdrückungs- und Diskriminierungsverhältnis, so der Tenor, lasse sich isoliert begreifen: Ökonomische Ungleichheit etwa könne nur im Zusammenhang mit Geschlechterverhältnissen verstanden werden, diese wiederum n...