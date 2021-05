»Verursacht Sammelsurium an Missständen«

Coronabedingt waren lange Zeit keine Kreuzfahrtschiffe mehr unterwegs. Nun sind zum Beispiel die »Aidasol« und »Mein Schiff 1« wieder von Kiel aus gestartet. Der Name Ihrer Aktionsgruppe »Smash Cruiseshit« verdeutlicht, dass Sie es befürworten, diese klimaschädliche Industrie zu zerschlagen. Wie argumentieren Sie?

Diese Branche verursacht ein Sammelsurium an ökologischen und sozialen Missständen. Ein Kreuzfahrtschiff mit Hotelbetrieb sticht mit einer Batterie von zehn Megawatt an Stromverbrauch in See. Zum Vergleich: Mit etwa sechs Megawatt können circa 3.500 Haushalte ein Jahr lang mit Strom versorgt werden. Mit Blick auf die dringend erforderliche Energiewende ist das skandalös. Um solche Reisen, die wir als Umweltfrevel betrachten, für Touristen aus den reichen Industrieländern erschwinglich zu machen, heuert diese Industrie teilweise Arbeitskräfte aus Ländern des globalen Südens zum Niedriglohn von etwa 600 Euro monatlich für eine bis zu 70-Stunden-Woc...