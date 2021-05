Ein halbes Jahrhundert in Ketten

Nicht vielen wird der Name Romaine »Chip« Fitzgerald heute noch geläufig sein, ausgenommen seine langjährigen Unterstützer. Es ist Jahrzehnte her, dass Chip in seinen ungestümen Jugendjahren in Los Angeles Mitglied einer Ortsgruppe der »Black Panther Party« wurde. Er trat ihr nach Absitzen einer kurzen Jugendstrafe mit 17 Jahren bei. Diese Jahre seiner Jugend waren wild, weil die 1960er Jahre insgesamt eine wilde Zeit in der Geschichte waren. Eine Zeit, in der es schien, als würde die ganze Welt in Flammen stehen. Chip stammte aus dem schwarzen Stadtteil Watts von Los Angeles, wo er sich als Teenager einer Gruppe wilder Jungs anschloss, die viel Unfug machten. Das brachte ihn schließlich in eine Besserungsanstalt der staatlichen Jugendbehörde.

Weil Chip gegen seine Lage rebellierte, wurde er mehrfach isoliert. In der Stille der Einzelhaft las er viel über die schwarze Freiheitsbewegung und war von ihr fasziniert. Diese Artikel weckten sein Interesse an der...