Der Sonne entgegen

Es sind weniger als die Hälfte. Lediglich 46 Prozent aller Beschäftigten in privatwirtschaftlichen Unternehmen erhalten Urlaubsgeld. Zu diesem Ergebnis kommt eine Onlinebefragung des gewerkschaftsnahen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung, die am vergangenen Freitag vorgestellt wurde. Für die Analyse wertete das WSI Angaben von mehr als 57.000 Beschäftigten aus dem Zeitraum von Anfang Mai 2020 bis Ende April 2021 aus.

In der Coronakrise ist jedes Extra in der Haushaltskasse wichtig. »Viele Beschäftigte hoffen, nach der langen Zeit des Lockdowns im Sommer wieder in den Urlaub fahren zu können. Aber nicht alle werden sich dies leisten können«, wird Thorsten Schulten, Leiter des WSI-Tarifarchivs, in einer am Freitag verbreiteten Mitteilung zitiert. Vor allem Kolleginnen und Kollegen im Niedriglohnsektor und in Kurzarbeit hätten erhebliche Einkommenseinbußen hinnehmen müssen. »Wer im Juni Urlaubsgeld bekommt, kann...