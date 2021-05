»Der Sozialismus ist erledigt«

Die Ordnung herrschte in Paris. Überall Ruinen, Tote und Geschosseinschläge. Die Offiziere machten sich in der Mitte der Straße breit; sie provozierten und klirrten mit dem Säbel. Die Unteroffiziere kopierten ihre Herren. Auf allen Hauptstraßen biwakierten die Soldaten. Überall waren Trikoloren herausgesteckt, um Hausdurchsuchungen fernzuhalten. Gewehre, Patronentaschen und Uniformen verschwanden in den Gossen. Vor den Türen saßen Arbeiterfrauen, sahen starr vor sich hin und warteten auf den Gatten oder den Sohn, die nicht wiederkehren sollten.

Die aus Versailles Heimgekehrten tobten auf den Boulevards. Seit Mittwoch stürzte sich dieser Pöbel auf die Züge von Gefangenen, jubelte den berittenen Gendarmen zu, klatschte den Bluttaten Beifall, hängte sich an die Offiziere, die, von Weibern umgeben, auf den Terrassen der Cafés von ihren Heldentaten erzählten. Die Zivilisten wetteiferten mit den Militärs in Gemeinheiten.

»Einwohner von Paris«, sagte (Patrice de) ...