Schauspiel der Revolution

»Wenn wir Zeit gehabt hätten! Aber das Volk hat nie mehr als eine Stunde. Wehe, wenn es dann nicht schlagfertig, mit allen Waffen gerüstet, dasteht.«

Pierre Langevin, Delegierter der Kommune, im Gespräch mit der Lehrerin Geneviève Guéricault

I

Die Aufführung der »Mutter Courage« am 11. Januar 1949 am Deutschen Theater war ein überragender Erfolg. Danach zeichnete sich für Brecht erstmals die Möglichkeit eines eigenen Theaters ab. Dessen Aufbau nahm Helene Weigel in die Hand. Aus dem vorübergehend Helene-Weigel-Ensemble genannten wurde bald das Berliner Ensemble, das im Theater am Schiffbauer Damm residieren würde. Brecht überlegte derweil, mit welchem Stück und welchen Schauspielerinnen und Schauspielern er die neue Saison eröffnen sollte. Seine Wahl fiel dabei schon früh auf ­Nordahl Griegs »Die Niederlage« aus dem Jahr 1937, das die Niederschlagung der Pariser Kommune thematisierte. Mit diesem Stück hoffte Brecht auf die politische Entwicklung und die Umwä...