Die Mumien rühren sich

Endlich der ersehnte Ruf »für ein Ende der Schuldenpolitik«. Er erschallt von »zwei ehemaligen Kanzlerkandidaten von Union und SPD, Edmund Stoiber und Peer Steinbrück«. So stellte der Leiter der Wirtschaftsredaktion der Süddeutschen Zeitung, Marc Beise, den Aufruf »Erwartungen an eine zukunftsfähige Finanz- und Geldpolitik in Deutschland und Europa« in der Ausgabe vom 18. Mai vor. Stoiber ist dem Land auf Bundesebene erspart geblieben, denn er hat gegen Gerhard Schröder (SPD) 2002 die Bundestagswahl knapp verloren. Steinbrück war Bundesfinanzminister unter Angela Merkel und hat 2008 mit dafür gesorgt, dass Geld aus Staatsschulden in bis dahin unbekannter Höhe in deutsche Finanzinstitute geschüttet wurden, hat sich danach von der SPD mit dem Programm »Alles wie Frau Merkel, aber noch besser« zum Kanzlerkandidaten machen lassen und die Wahl 2009 gegen Merkel krachend verloren. Jetzt kommen die zwei aus ihren Löchern. Muss man sie ernst nehmen?

Leider ja. Sie...