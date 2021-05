Baku zündelt

Rund ein halbes Jahr nachdem ein von Moskau vermitteltes Waffenstillstandsabkommen den 44-Tage-Krieg um die international nicht anerkannte Republik Arzach (Berg-Karabach) mit Gebietsverlusten zu Lasten der armenischen Seite beendet hatte, spitzt sich die Lage zwischen den Kaukasusrepubliken Aserbaidschan und Armenien erneut zu. Grund dafür sind nach Angaben Jerewans »provokative Handlungen der militärisch-politischen Führung Aserbaidschans«. So sind aserbaidschanische Streitkräfte seit dem 12. Mai in der südlichen Provinz Sjunik sowie in der Region Gegharkunik bis zu 3,5 Kilometer tief in das Territorium der Republik Armenien vorgedrungen. Der armenische Vizegeneralstabschef Edvard Asrjan bezifferte die Stärke der Besatzungstruppen auf rund 1.000 Mann.

Angesichts der Verletzung der territorialen Integrität seines Landes hatte Armeniens Ministerpräsident Nikol Paschinjan das russisch geführte Verteidigungsbündnis OVKS um Beistand gebeten. Zwar verurteilte d...