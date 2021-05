Gegründet 1947 Sa. / So., 29. / 30. Mai 2021, Nr. 122

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Miete vom Mund absparen Familien in Berlin können Preissteigerungen nicht stemmen. Senat füttert Immobilienhaie Johannes Hub Der Hunger der Immobilienkonzerne nach der immer zügelloseren Verwertung ihres Kapitals zehrt an ihren eigenen Grundlagen – die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Mieterinnen und Mieter. Laut der Investitionsbank Berlin sind die ortsüblichen Nettokaltmieten zwischen 2009 und 2020 von rund 4,4 Euro pro Qua­dratmeter auf 6,7 Euro gestiegen. Bei den Angebotsmieten waren es in vier Jahren sogar 23 Prozent. Damit waren sie dem Durchschnittseinkommen der Berliner Haushalte um satte acht Prozent voraus. Laut einer Analyse der Hans-Böckler-Stiftung fehlten in Berlin bereits 2018 rund 300.000 bezahlbare Wohnungen. Demnach gilt eine Warmmiete – Kaltmiete inklusive aller Heiz- und Nebenkosten – als bezahlbar, wenn sie 30 Prozent eines Haushaltseinkommens nicht übersteigt. Doch laut dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg liegen die Warmmieten in der Hauptstadt bereits rund ein Prozent darüber. Ein Fünftel aller Haushalte muss mit 1.300 Euro oder weniger im Monat...

Artikel-Länge: 4104 Zeichen

