Freispruch für das Kapital

Rund 2,7 Millionen Menschen waren in Deutschland im April 2021 als arbeitslos registriert. Es fehlen diejenigen, die von der Arbeitsmarktstatistik nicht erfasst werden, weil sie sich – ohne Chancen auf Vermittlung und ohne Anspruch auf Leistungen – bei den Behörden nicht melden. Auch Arbeitssuchende in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Umschulungen und Ein-Euro-Jobber tauchen in keiner Arbeitslosenstatistik auf. Wie alle Personen, die älter sind als 58 Jahre, mindestens zwölf Monate Arbeitslosengeld II (Hartz IV) bezogen und in dieser Zeit keine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung angeboten bekommen haben. Zusätzlich streicht die Bundesagentur für Arbeit alle aus der Statistik, die sich weigern, eine, wie es heißt, »zumutbare Beschäftigung« anzunehmen.

Millionen Menschen sind von »versteckter« Arbeitslosigkeit betroffen, darunter die Kurzarbeiter. »Kurzarbeit null« – das ist Arbeitsausfall total. Wie der Arbeitslose ist der »Kurzarbeiter null« dazu ver...