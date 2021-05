Zum Inhalt dieser Ausgabe | Liefers massiert Ein Fiebertraum Thomas Behlert Während ich wegen einer verschärften Coronaerkrankung darnieder lag und mich nicht wehren konnte, kam mir beim Zappen Jan Josef Liefers’ Kampagne unter die schmerzenden Augen, dieses »#Allesdichtmachen«. Gerade Liefers, der bei vielen deutschen Journalisten als unangenehmer Interviewpartner gilt, strengt mal kurz ein Stückchen Hirn an und macht doch alles falsch. Als ich noch für Stadtmagazine schrieb, stand mit Herrn Liefers ein Treffen auf dem Zettel. War es Werbung für einen Fernsehfilm, ein Album? Ich weiß es nicht mehr. Doch das weiß ich noch: Von einer Pressetante wurde ich im Foyer eines hässlichen Hotels abgeholt und JJL in seinem Hotelzimmer zugeführt. Auf dem Weg dorthin erläuterte mir die wichtige Dame, welche Themen nicht angesprochen werden dürften und dass ich unter keinen Umständen um ein Autogramm betteln sollte. Und da saß nun der Liefers an einem zugemüllten Tisch und nickte mir sehr unfreundlich zu. Er war barfuß und nur mit einem Bademan...

