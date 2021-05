Streit um Begnadigungen

Die zwölf katalanischen Politiker und Aktivisten, die 2019 wegen der Durchführung eines von Madrid für illegal erklärten Unabhängigkeitsreferendums zwei Jahre zuvor verurteilt wurden, könnten bald aus dem Gefängnis entlassen werden. Die spanische Regierung unter dem sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez sprach sich am Dienstag für eine Begnadigung der Inhaftierten aus – ein Mittel, über das der Regierungschef in Spanien legal verfügt. In der Vergangenheit wurden bereits mehrfach Begnadigungen ausgesprochen, gerade, wenn die Verurteilten politisch von Interesse waren. Mittlerweile wurden acht entsprechende Anträge an den Ministerrat gestellt, die von Vereinen, Stiftungen, der Gewerkschaft UGT sowie von Privatpersonen an die Regierung gerichtet wurden.

Während Sánchez am Dienstag erklärte, die Regierung werde ihre Entscheidung über eine mögliche Begnadigung so treffen, dass das friedliche »Zusammenleben aller Spanier« gefördert werde, meldet...