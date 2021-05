Vom 11. Juni bis 11. Juli wird die Fußball-EM stattfinden. Was ist davon zu halten, dass ARD und ZDF zwar das Gesamtpaket für alle EM-Spiele und ebenso für die WM 2022 in Katar erwarben, aber nun eine ganze Reihe davon an »Bezahlmedien« verkaufte?

Es sind erhebliche Bedenken gegen dieses Finanzierungsverfahren im Hinblick auf den öffentlich-rechtlichen Status dieser Fernsehsender anzumelden, bei welchen der gesetzliche Informationsauftrag deutlich im Vordergrund stehen sollte und die sich vornehmlich aus Rundfunkpflichtbeiträgen finanzieren können. Ein Handel mit Übertragungsrechten ist mit dem Charakter des öffentlich-rechtlichen Fernsehens nicht zu vereinbaren.

Das Finale in der Champions League im Fußball am 29. Mai in Porto wird von einem Bezahlsender übertragen sowie bei einem Streamingdienst zu sehen sein. Warum ist die Partie zwischen Chelsea und Manchester City nicht für jedermann frei empfangbar?

Die beschränkte Übertragung des Finales der Champion...