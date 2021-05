»Nicht Aufgabe des Gerichts zu definieren, was Kunst ist«

Das Bundesverfassungsgericht hat Ihre Beschwerde abgewiesen: Sie müssen jetzt rund 4.000 Euro wegen der Beschädigung der Familiengrabstätte Alfred Jodl zahlen. Aus Ihrer Sicht stellen sich die Richter damit schützend vor das Ehrenkreuz für den Nazikriegsverbrecher – inwiefern?

Das Gericht ist nicht in der Lage oder nicht willens, den materiellen Tatbestand zur Kenntnis zu nehmen. Ich habe ein Kenotaph künstlerisch umgestaltet – und kein Grab beschädigt. Es handelt sich um ein Leergrab, das ausschließlich ein Ehrenmal für den Toten ist und keine sterblichen Überreste enthält. Jodl wurde in mehreren Anklagepunkten, darunter Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen, in Nürnberg schuldig gesprochen, zum Tode verurteilt und am 16. Oktober 1946 hingerichtet. Seine Asche wurde in einem Bach verstreut, der in die Isar fließt, damit keine Pilgerstätte für Nazis entstehen konnte. 1953 wurde dann auf einem Münchener Friedhof, wo seine Ehefrau begraben...