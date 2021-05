Für Brutalität abgestraft

Noch nie war ein kolumbianischer Präsident bei seinen Landsleuten so unbeliebt. Laut einer vom Invamer-Institut am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichten Umfrage lehnen 76 Prozent der Befragten die Politik des rechten Staatschefs Iván Duque ab. Im Vergleich zu einer entsprechenden Erhebung im Februar stieg der Anteil der Unzufriedenen um 17 Prozentpunkte. Bisheriger Rekordhalter in Sachen unbeliebtester Präsident Kolumbiens war Andrés Pastrana, den 2002 nach dem Scheitern der Friedensverhandlungen mit der Guerilla FARC-EP 74 Prozent der Kolumbianer ablehnten.

Hintergrund für Duques schlechte Umfragewerte dürfte nicht zuletzt sein Umgang mit der Protestbewegung sein, in deren Rahmen seit mittlerweile einem Monat täglich Tausende gegen soziale Ungerechtigkeit auf die Straße gehen. Seit dem ersten Tag der Mobilisierung am 28. April setzt die kolumbianische Regierung auf brutale Repression gegen die Protestierenden und lässt die hochgerüstete Polizei sowie Milit...