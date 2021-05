Biden stoppt Ölgeschäft

Die Regierung von US-Präsident Joseph Biden hat entschieden, die Erlaubnis für eine US-Ölfirma zur Tätigkeit in Nordsyrien nicht weiter zu verlängern. Das meldete die auf den Nahen und Mittleren Osten spezialisierte, in den USA ansässige Website Al-Monitor am Wochenende. Im April 2020 hatte die Delta Crescent Energy von der US-Regierung unter Donald Trump die Genehmigung bekommen, trotz der mit dem sogenannten Caesar Act von den USA verhängten Wirtschaftssanktionen gegen Syrien im Gebiet der Autonomen Verwaltung von Nord- und Ostsyrien (AANES) bei der Ölförderung und im -handel tätig zu werden. Zuvor hatte Trump freimütig eingestanden, rund 900 US-Soldaten blieben in Nordostsyrien »nur für das Öl«. Die im US-Bundesstaat Delaware registrierte Delta Crescent Energy wurde von einem ehemaligen US-Elitesoldaten, einem früheren Botschafter und einem Exmanager einer Ölfirma gegründet, die enge Beziehungen zu Trumps Republikanischer Partei unterhalten.

Fast alle s...