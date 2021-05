Außer Kraft gesetzte Normen

Neben dem mangelnden Schutz der Beschäftigten im Gesundheitswesen werden im am Mittwoch vorgelegten »Grundrechtereport 2021« eine Reihe von Verstößen gegen bestehende Grund- und Gleichbehandlungsrechte thematisiert. So behandelt die Publikation Themen wie Rassismus, Asyl, Gleichstellung und staatliche Überwachung. Sie beleuchtet, wie staatliche Institutionen und Akteure vielfach fundamentale Verfassungs- und Grundrechtsnormen außer Kraft setzen. Peer Stolle, Vorstandsvorsitzender des Republikanischen Anwältinnen- und Anwältevereins (RAV), kritisiert in seinem Beitrag »›Stammbaumforschung‹ in Stuttgart – Die Nationalität der Eltern und die Delinquenz ihrer Kinder als neue Form der rassistischen Zuschreibung« den institutionellen Rassismus, zu dem es im Juni 2020 nach...