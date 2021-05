Re: Invasion der Sumpfkrebse

Von der Plage zur Delikatesse

Schön wär’s ja, wenn man ihn auch mal in einem Gartenlokal zu futtern bekäme: Ein US-Krebs erobert angeblich seit Jahren deutsche Seen und Flüsse. Die Tiere, heißt es, werden zur Gefahr für andere Arten. Berlin ist besonders betroffen.

Arte, 19.40 Uhr

Shoplifters – Familienbande

Sehenswerter Film aus Japan: Osamu Shibata und Shota leben in Tokio in Armut. Da das Geld nicht reicht, decken die beiden einen Teil ihres täglichen Bedarfs durch Ladendiebstahl. Eines Nachts, nach einer Diebestour in Tokios Straßen, entdecken die beiden ein kleines, verwahrlostes Mädchen. Sie beschließen, das Kind mit nach Hause zu nehmen. J 2018.

Arte, 20.15 Uhr

Jung und bekifft

Was Cannabis auslösen kann

Schweizer Jugendliche belegen europawei...