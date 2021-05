Verschärfung vereitelt

Es ist ein Sieg für die Oppositionsparteien und die Protestbewegung. Am vergangenen Dienstag hat die japanische Regierung eine Gesetzesrevision zurückgezogen, die eine Verschärfung der Migrationspolitik vorsah. Doch auch schon ohne diese Novelle fährt Japan einen extrem harten Kurs gegen Geflüchtete: 2019 wurden beispielsweise von 10.375 Asylanträgen (die meisten kamen von Sri-Lankern, Türken, Kambodschanern und Nepalesen) nur 44 bewilligt. Zudem sind die Verfahrenswege lang, und viele Geflüchtete werden in Internierungszentren eingesperrt. Entscheide über Internierung oder Asylbewilligung liegen im ausschließlichen Ermessen der Einwanderungsbehörde. Richtlinien werden kaum beachtet, der Willkür sind Tür und Tor geöffnet. »Dahinter steckt die restriktive Politik der Regierung, die absolut kein Interesse hat, ihren humanitären Verpflichtungen nachzukommen«, meinte Koichi Kodama am Dienstag gegenüber jW, der als Rechtsanwalt seit mehr als 20 Jahren Geflücht...