Zum Inhalt dieser Ausgabe | Die Wirtschaft im Blick Sachsen-Anhalt: Kurz vor Landtagswahl legt Die Linke ein »Zehn-Punkte-Programm« vor Kristian Stemmler Es sei ja ein »bisschen untypisch« für Linke, ein Ankurbeln der Wirtschaft ins Zentrum zu stellen, aber genau das sei in Sachsen-Anhalt jetzt notwendig. Fast entschuldigend illustrierte Stefan Gebhardt, Landesvorsitzender der Partei Die Linke, am Dienstag die Stoßrichtung des »Zehn-Punkte-Programms« seiner Fraktion. Das Papier stellte er zwölf Tage vor der Landtagswahl gemeinsam mit Fraktionschefin und Spitzenkandidatin Eva von Angern bei einem Onlinepressegespräch vor. Zum Ende der Pandemie bedürfe es bezüglich der Wirtschaftspolitik »einer kräftigen Spritze« für einen Aufschwung, um »aus dem Tal der Tränen zu kommen«, betonte Gebhardt wortreich. Ministerpräsident Reiner Haseloff und sein Finanzminister Michael Richter (beide CDU) täten aber genau das Gegenteil. Haseloff habe angekündigt, möglichst schnell wieder Schulden tilgen zu wollen, Richter wolle »den Kürzungshammer schwingen«. Spitzenkandidatin von Angern erklärte, mit den zehn Forderungen wolle m...

