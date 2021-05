Chancen und ernste Gefahren

Für Russland ist das Abschmelzen der polaren Eiskappen aus wirtschaftlicher und aus geostrategischer Sicht ein recht widersprüchlicher Prozess, der einige Chancen, vor allem aber auch ernste Gefahren mit sich bringt. Einerseits wird es der kontinuierliche Rückgang des Eises erleichtern, die Seewege entlang der russischen Nordküste zu befahren. Damit öffnet sich für den Handel zwischen Europa und Ostasien eine kürzere Alternative zur aktuellen Route durch den Suezkanal und den Indischen Ozean. Zudem werden die riesigen Erdöl- und vor allem Erdgasvorräte der Region künftig wohl einfacher zugänglich sein. Andererseits lässt der Klimawandel in der russischen Arktis die Permafrostböden tauen, was dazu führt, dass Straßen und Gebäude absinken und Pipelines brechen. In den kommenden Jahren könnten, so warnen Experten, bis zu 70 Prozent der sibirischen Infrastruktur betroffen sein. Zudem schrumpft die Bevölkerung der russischen Arktis – heute gut 2,4 Millionen Me...