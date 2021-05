Schneller Leitungsbau

Iran will zu einem noch nicht bestimmten Zeitpunkt im Juni einen neuen Hafen für den Ölexport in Betrieb nehmen. Er liegt am Golf von Oman und ermöglicht dem Staatsunternehmen NIOC (National Iranian Oil Company), die Straße von Hormus zu umgehen. Diese wäre im Kriegsfall leicht zu sperren und ist außerdem kompliziert zu befahren, was mehrere Tage Zeitverlust bedeutet.

Kernstück des »strategischen Projekts«, wie es im Iran offiziell bezeichnet wird, ist eine 1.000 Kilometer lange Pipeline, die von Goureh im Nordwesten des Landes zum Hafen Dschask führt. Am Mittwoch gab der Generaldirektor der NIOC, Masud Karbasian, bekannt, dass damit begonnen worden sei, Öl durch die neue Leitung zu pumpen. Sobald dieses in Dschask angekommen sei, was weniger als einen Monat dauern werde, solle in Anwesenheit von Präsident Hassan Rohani eine Einweihungszeremonie stattfinden. Ölminister Bidschan Sanganeh hatte schon am Montag angekündigt, dass Iran während des persischen Mo...