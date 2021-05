Eine Polizeikundgebung am vergangenen Mittwoch in Paris wird – zumindest für die Linke – als »Manif de la honte«, die Demo der Schande, in die Geschichtsbücher eingehen. Nach dem Tod zweier französischer Einsatzkräfte Ende April und Anfang Mai zogen Zehntausende Beamte vor die Nationalversammlung, um – so der Tenor – »mehr Unterstützung« durch die Politik zu bekommen. Dem Aufruf der Polizeigewerkschaften waren aber nicht nur »Sicherheitskräfte« und die üblichen Verdächtigen wie der rassistische Journalist Éric Zemmour gefolgt, sondern auch Fabien Roussel, Vorsitzender der Kommunistischen Partei, Yannick Jadot von Europe Écologie – Les Verts (EELV) und Olivier Faure, erster Sekretär des Parti Socialiste (PS).

Was die drei geritten hat, unter anderem neben Vertretern des faschistischen Rassemblement National und dem ultrarechten Innenminister Gérald Darmanin zu protestieren, ist schleierhaft. Zumal der reaktionäre Charakter des Protests schon vorher abzusehe...