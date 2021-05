»Empfehlung zögert Impfen in die Länge«

Wie sieht die derzeitige Impfsituation für wohnungslose Menschen aus?

Bei den meisten Impfstoffen sind zwei Impftermine nötig. Das stellt wohnungslose Menschen vor eine Herausforderung: Für diejenigen, die in Notunterbringungen oder auf der Straße übernachten, ist es schwer, sich an zwei Terminen an einem bestimmten Ort einzufinden, vor allem wenn mehrere Monate dazwischen liegen. Deswegen wurde auf den Impfstoff von Johnson & Johnson gesetzt, der nur einmal verabreicht wird.

Die Empfehlung der Ständigen Impfkommission, Johnson & Johnson an über 60jährige zu verabreichen, bezeichneten Sie als »bitter«. Warum?

Erstmal wurde der Impfstoff zu spät geliefert, und es kommt nach wie vor zu Wartezeiten, obwohl wohnungslose Menschen zur Gruppe zwei gehören. Die Empfehlung zögert das Impfen zusätzlich in die Länge und sorgt für viel Verunsicherung. Die meisten Menschen, die auf der Straße leben, sind unter 60 und machen sich dieselben Gedanken wie alle andere...