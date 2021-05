Gegründet 1947 Sa. / So., 29. / 30. Mai 2021, Nr. 122

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Kommunardengesicht, teures, totes Andreas Paul I Es ist wahrscheinlich, weil ich so geschwitzt hab’; Die roten Pusteln auf der Stirn zwei Tage später. Von unterm Kopfhörer im Studio lief der Schweiß Mir in die Brauen. Auf den Wimpern salz’ge Tropfen, Die mir im Aug’ weh taten beim Verlesen Von Orten in Paris und sperrigen französischen Namen. So live im Äther, und je länger desto mies Mich fühlend ging das Adrenalin mir In die Haarwurzeln und die Finger, die flatterten Wie die Tricolore im Märzwind, mein Kind. Doch das Instrument Meiner Stimme hielt stand, Gott sei Dank. Der Beginn der Commune Auf den Tag genau einhundertvierzig Jahre danach Ward verkündet ohn’ Weh und Ach und durch mich hindurch, Der ich zitternd und schwitzend am Mikrofon und lange schon Bar jeder Sendung auf Sendung war, mit meinen Toten. * II Von einem, dem sich selber der Hals auftat Nach ungesung’nen Zeiten der Dunkelhaft Im weißen Schnee der Kirschenblüten Rühmend die Kirschenzeit prall von Kirschen Dem mag ich selbst wohl auch ein Verwandter sein De...

Artikel-Länge: 5440 Zeichen

