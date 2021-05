Schlechte Aussichten in Ecuador

An diesem Montag tritt Guillermo Lasso in Ecuador das Amt des Präsidenten an. Zur Einführungszeremonie des 65jährigen Bankers aus der Hafenstadt Guayaquil wird die Prominenz der lateinamerikanischen Rechten erwartet. Unter anderem Brasiliens ultrarechter Präsident Jair Bolsonaro ebenso wie Nayib Bukele, Staatschef und Unternehmer aus El Salvador, werden bei dem Festakt in der Hauptstadt Quito anwesend sein.

Auch Sebastián Piñera aus Chile und Iván Duque aus Kolumbien stehen auf der Gästeliste. Ihre Teilnahme an der Amtseinführung ist jedoch fraglich, durchlaufen die beiden von ihnen angeführten Regierungen derzeit doch tiefe politische Krisen. In Kolumbien gehen seit mittlerweile mehr als drei Wochen täglich Tausende auf die Straße, um gegen eine Reihe neoliberaler Maßnahmen und die brutale Gewalt des Staates gegen Demonstrierende zu protestieren. In Chile musste Piñera am vergangenen Wochenende eine herbe Niederlage einstecken, als sein Rechtsblock bei de...