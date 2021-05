Vorgeschobene Gründe

Kurz vor Pfingsten wollten die Präsidenten von Caritas und Diakonie noch einmal ein paar Dinge klarstellen und luden zur Onlinepressekonferenz ein. Die Pflege sei am Limit. Höhere Löhne und mehr Fachkräfte müssten her. Ebenso brauche die Finanzierung der Pflege eine nachhaltige Grundlage.

Wir erinnern uns: Die arbeitsrechtliche Kommission des Deutschen Caritasverbandes hatte es Ende Februar abgelehnt, den Tarifvertrag, den Verdi mit der »Bundesvereinigung der Arbeitgeber in der Pflegebranche« (BVAP) ausgehandelt hatte, für die gesamte Altenpflege gelten zu lassen. In der Folge erntete die Caritas große Kritik. Der Präsident des Verbandes, Peter Neher, nutzte die Pressekonferenz am Freitag, um seine Betroffenheit darüber zum Ausdruck zu bringen: »Unerträglich war für mich, dass dabei das Bild einer Caritas gezeichnet wurde, als seien uns die Pflegekräfte und die gesellschaftliche Solidarität egal.« Er wolle die Entscheidung nicht rechtfertigen. Aber tatsäch...