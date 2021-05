Vermeiden von Verlusten

In Sachsen-Anhalt biegt der Wahlkampf auf die Zielgerade ein. In zwei Wochen, am 6. Juni, wählen in dem Bundesland, das seit fünf Jahren von der ersten »Kenia«-Koalition der Bundesrepublik – also von CDU, Bündnis 90/Die Grünen und SPD – regiert wird, rund 1,8 Millionen Menschen einen neuen Landtag. Da es sich um die letzte Landtagswahl vor der zum Bundestag im September handelt, gilt sie manchen als wichtiger Stimmungstest für die Bundespolitik. Sollte sich zum Beispiel der Negativtrend der CDU ungebremst fortsetzen, die bei den Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz im März herbe Verluste einstecken musste und in Umfragen zuletzt (knapp) hinter Bündnis 90/Die Grünen zurückfiel, könnte die Kanzlerkandidatur von Armin Laschet vielleicht doch noch ins Wanken kommen.

Den Umfragewerten nach zu urteilen, ist das aber unwahrscheinlich. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat demnach gute Chancen auf eine dritte Amtszeit. Zuletzt sahen Erhebungen die...