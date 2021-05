»Bock zum Gärtner gemacht«

Dass Verfassungsschutzämter mit Pannen und Fehlleistungen auffallen, ist nicht neu. In Mecklenburg-Vorpommern waren die Missstände aber offenbar so katastrophal, dass Innenminister Torsten Renz (CDU) – Nachfolger des im November 2020 nach diversen Skandalen zurückgetretenen Lorenz Caffier (CDU) – sich Anfang des Jahres genötigt sah, energisches Handeln zumindest zu simulieren. Im Januar berief er eine fünfköpfige Expertenkommission ein, die die Arbeit des Dienstes durchleuchten sollte. An deren Spitze stellte er ausgerechnet den Landeschef eines benachbarten Inlandsgeheimdienstes, Hamburgs Verfassungsschutzchef Torsten Voß. Was dabei herauskommen würde, war absehbar: Kernforderungen eines Berichts mit 52 Verbesserungsvorschlägen, den Voß am Mittwoch in Schwerin vorstellte, sind die nach mehr Personal und einer Straffung der Abläufe.

Ein Anlass für die Einrichtung der Kommission war, dass das Landesamt nach dem tödlichen Anschlag auf dem Berliner Breitschei...