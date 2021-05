Neuer Mediengigant

Die älteste US-amerikanische Telefongesellschaft AT & T (ehemals American Telephone and Telegraph Company) fusioniert ihre Mediensparte mit dem Reality-TV-Sender und Medienkonzern Discovery. Die Firmenverschmelzung hat einen geschätzten Umfang von 150 Milliarden US-Dollar (122 Milliarden Euro). Damit werden unter anderem die Hollywood-Filmstudios von Warner, das HBO-Angebot, die US-Sender CNN, Cartoon Network, TBS zusammen mit über 80 anderen Formaten vom Discovery-Unternehmen, welche in rund 200 Ländern ausgestrahlt werden, unter einem Dach vereint.

AT & T gewinnt durch den Zusammenschluss 43 Milliarden Dollar Vermögen, zum Teil in Form von Schuldentiteln des eigenen Subunternehmens Warner Media, das für die neue Firmengründung abgestoßen wird. Nach dem Maßstab der Einnahmen wird die Neugründung nach dem Disney-Konzern den zweitgrößten Medienkonzern der Welt schaffen.

hatte Warner 2018 nach langen Übernahmeverhandlungen und einer Blockade durch Ka...