Großes Kino

Süleyman Soylu ist die Karikatur eines Innenministers: Über Jahre hinweg hetzte er gegen Oppositionelle, verbreitete Lügen, baute seine Politkarriere auf unheilvollen Allianzen auf und genoss bei allem, was er tat, stets Narrenfreiheit. Zwar war er sich bewusst, dass das Balancieren zwischen den Machtblöcken (wie etwa dem »tiefen Staat« und anderen) in der Türkei kein leichtes Unterfangen ist; mehrmals schien ihn sein Glück zu verlassen. 2018 soll er sich gar für den Plan B in der BRD ein Haus gekauft haben, wohin er notfalls verschwinden könnte, wie der linke Journalist Ahmet Nesin damals aufgedeckt hatte. Es wäre nicht das erste Mal, dass türkische Offizielle mit zweifelhaftem Ruf Schutz beim Partnerstaat ihres Heimatlandes, der BRD, finden.

Diesmal hat ihn jedoch der Bumerang, den er geworfen hat, selbst getroffen: Sedat Peker, ein Mafioso, der der Regierungspartei AKP nahesteht und sich in der Vergangenheit nicht gescheut hat, Oppositionellen öffentlic...