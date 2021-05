Aufklärungsstunde für Yankees

Nicaraguas Präsident Daniel Ortega hat den US-Botschafter in Managua, Kevin Sullivan, am Dienstag (Ortszeit) beschuldigt, sich in die Angelegenheiten des Landes einzumischen. »Der Yankee-Botschafter geht hier überall auf und ab und setzt sich für (oppositionelle, jW) Kandidaten ein, als ob er Nicaraguaner wäre. Er glaubt offenbar, dass wir uns noch in der Zeit der Yankee-Besatzung befinden, aber Nicaragua ist souverän. Soll er doch Kandidaten in den USA nominieren«, erklärte Ortega knapp sechs Monate vor den am 7. November stattfindenden Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in einer Rede aus Anlass des 126. Geburtstages des Guerillaführers und Nationalhelden General Augusto César Sandino.

Am selben Tag hatte der Oberste Wahlrat des Landes (CSE) den Status der von dem evangelikalen Prediger Saturnino Cerrato geleiteten Partei der Demokratischen Wiederherstellung (Partido de Restauración Democrática, PRD) aufgehoben und damit dem Antrag einer Gruppe von Pf...