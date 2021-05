Nebelkerzen von privaten Heimbetreibern

Aus Anlass der Sitzung des Gesundheitsausschusses im Bundestag am gestrigen Mittwoch wollte der »Arbeitgeberverband Pflege« (AGVP) noch einmal seinen Standpunkt zur Debatte um bessere Bezahlung in der Altenpflege zum besten geben. In einer Pressemitteilung verwies die Geschäftsführerin Isabell Halletz auf die Verdienststatistik in den Pflegeberufen, die das Statistische Bundesamt bereits am 11. Mai veröffentlicht hatte (siehe jW vom 12.5.2021).

Demnach sind die Gehälter in der Altenpflege in den vergangenen zehn Jahren um 38,6 Prozent gestiegen. 2020 verdienten die Pflegekräfte in Pflegeheimen im Durchschnitt 3.363 Euro brutto pro Monat. Die Zahl der Azubis, die ihre Ausbildung abgeschlossen hat, sowie die Zahl ...