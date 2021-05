Düstere Aussichten

Drohende Hungersnöte, Zunahme von Armut, eine dramatisch verschärfte Klimakrise und eine globale Pandemie: Der Bedarf an humanitärer Hilfe wird in den kommenden Jahren weiter steigen, warnten das Kinderhilfswerk »Terre des Hommes« und der Verein Deutsche Welthungerhilfe am Mittwoch in Berlin. Dort stellten die Nichtregierungsorganisationen ihren »Kompass 2021« zur Wirklichkeit bundesdeutscher Entwicklungspolitik vor. Der enthält eine kritische Bilanz der Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit in Zeiten der Coronapandemie und analysiert Initiativen der letzten Jahre wie beispielsweise das Lieferkettengesetz oder die Finanzierung von Anpassungsmaßnahmen an die Erderwärmung.

Ökonomische Schocks als Folge der Coronapandemie hätten zu schweren Rückschlägen beim Kampf gegen Hunger und Armut geführt. Besonders die Pandemie zeige wie unter einem Brennglas, wie wichtig soziale Sicherungssysteme und Investitionen in Gesundheit sowie Ernährungssicherung sind. »Im l...