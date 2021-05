Zwölf Schritte für ein Hallelujah

Einen wunderschönen guten Morgen! In Südamerika gibt es nur einen einzigen Ligapokal, den in Argentinien. Er wird heuer zum zweiten Mal ausgekickt, wird ähnlich ausgetragen wie die Meisterschaft selbst und ist spannender. Am Wochenende standen die Viertelfinals auf dem Programm. Sie wurden allesamt durch Elfmeterschießen entschieden.

Estudiantes empfing im Estadio Jorge Luis Hirschi in La Plata den »König der Copas«, Libertadores-Rekordgewinner Club Atlético Independiente aus dem industriellen Speckgürtel von Buenos Aires, Avellaneda. Historisch gesehen treffen bei Spielen zwischen diesen Teams zwei Stile aufeinander: Bilardisten (Estudiantes) gegen Menottisten (Independiente). Jedenfalls theoretisch. Den Defensiv­geist der Trainerlegende Carlos Bilardo hat sich Estudiantes bis heute bewahrt, das Offensive vergessen sie zyklisch. Vom Hurra-Fußball César Luis Menottis, der ein 5:4 immer einem 1:0 vorzog, ist bei Independiente hingegen schon lange nichts meh...