Auf Rechtskurs

Rutscht Frankreich bald ganz nach rechts ab? Die Stimmung auf der anderen Seite des Rheins ist jedenfalls äußerst angespannt. Ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl liegt Marine Le Pen, die Anführerin der faschistischen Partei Rassemblement National (RN), in aktuellen Umfragen vorn – Tendenz weiter steigend. Innerhalb des Staatsapparates spiegelt sich dieser gesellschaftliche Rechtsruck in bemerkenswert offener Weise wider: Im April und Mai veröffentlichten Militärs zwei Briefe, in denen sie u. a. vor einem »Zerfall« des Landes warnten und an Staatspräsident Emmanuel Macron appellierten, die Nation vor dem »Islamismus und den Horden aus den Vorstädten« zu verteidigen. Ansonsten sei ein »Eingreifen unserer aktiven Kameraden in einer gefährlichen Mission zum Schutz unserer zivilisatorischen Werte« nötig.

Kein Wunder, dass in diesem Kontext nun auch militante Neonazigruppen immer mehr in Erscheinung treten. Erst Anfang Mai verhaftete die Polizei insgesamt sech...